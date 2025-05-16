Суд оставил в силе приговор Вертману за участие в нападении на Курскую область

Апелляционный военный трибунал подтвердил правомерность заочного вердикта в отношении 29-летнего гражданина Соединенных Штатов Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана. Как сообщили РИА Новости в судебных органах, он был осужден на 23 года за участие в атаке на Курскую область.

По данным Генпрокуратуры РФ, Второй западный окружной военный суд в марте признал Вертмана виновным в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ).

Ему заочно назначили 23 года лишения свободы, с первыми пятью годами в тюрьме и последующим отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, суд постановил конфисковать у Вертмана более 1,6 млн руб., полученных им в качестве платы за наемничество.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в апреле 2023 года Вертман добровольно присоединился к «Интернациональному легиону» территориальной обороны ВСУ, чтобы воевать против российских военнослужащих. В августе 2024 года он вместе с украинскими вооруженными формированиями вторгся в Курскую область.

Там он осуществлял вооруженные нападения на населенные пункты, вел огонь по российским военным и сотрудникам правоохранительных органов, жилым домам и гражданским объектам, терроризировал мирное население.

Вертман объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что британский наемник ВСУ признал умения войск России в укреплении позиций.