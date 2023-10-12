В ЛНР был построен первый полигон для подготовки ВС РФ

На территории ЛНР был построен первый штатный полигон, на котором будет проводиться подготовка солдат ВС РФ. Об этом сообщило российское Минобороны, передает издание РИА Новости .

Сообщается, что новый полигон оснастили самыми последними тренажерами и современным оборудованием. В ведомстве сообщили, что на полигоне присутствует учебное тактическое поле, на котором солдаты будут отрабатывать свои действия в бою в городских условиях. Там также уточнили, что на новом полигоне было оборудование самое большое в России стрельбище, на котором можно одновременно тренироваться в огневой подготовке и проводить занятия по стрельбе из гранатометов с 3 батальонами. В Минобороны также уточнили, что там возведен танко- и автодром.

Сообщается, что объект стал первым из 7 подобных полигонов в новых регионах страны. Остальные 6 на данный момент строятся и будут введены в эксплуатацию до конца 2023 года. Проверкой инфраструктуры нового полигона занимался генерал-полковник Иван Бувальцев.

По его словам, новый полигон был оборудован при учете опыта, полученного в ходе СВО.