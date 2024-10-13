Зеленский заявил, что военных Северной Кореи отправили на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР якобы тесно сотрудничает с Россией, в том числе и по вопросам отправления живой силы на СВО. Об этом лидер киевского режима высказался в личном блоге.

Зеленский заявил, что КНДР якобы отправляет своих военных на СВО ради интересов России. По мнению украинского президента, об этом можно догадываться из-за тесных политических и экономических связей стран.

«Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы [РФ]. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии», — сообщил Зеленский в соцсети.

Напомним, что ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявлял, что КНДР якобы может отправить своих военнослужащих на Украину. Бойцы, по его версии, займут сторону России.

О крепких дружеских международных отношениях стран говорят и последние события. Как подчеркивала глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, Россия одержит победу и вернет многополярный мир.

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует заблокировать все пути к Южной Корее.