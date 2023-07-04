В МЧС подтвердили возгорание Лужской ТЭЦ

В ГУ МЧС России по Новгородской области подтвердили возгорание Лужской тепловой электростанции (ТЭЦ). Об этом сообщили РИА Новости.

Вечером, 4 июля, в соцсетях начала распространяться информация о пожаре в Великом Новгороде. Сообщалось по пожаре на Лужском шоссе. Позже появились данные о возгорании Лужской ТЭЦ. Площадь пожара охватила 2,3 тысячи квадратных метров.

На видео, которые появились в интернете, был виден густой серый дым. Жители также сообщали о хлопках.

«Возгорание произошло на ТЭЦ на Лужском шоссе. В 19:07 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Работа по тушению продолжается. Дорога перекрыта», – говорится в сообщении МЧС.

4 июля появилась информация о возгорании на территории завода по производству бытовой химии в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло на площади 300 квадратных метров.

3 июля пожар произошел в подмосковных Химках. Возгорание зафиксировано в здании бывшей мебельной фабрики. Ликвидировать огонь удалось только 4 июля.