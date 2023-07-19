В МЧС рассказали, из каких сел эвакуируют жителей из-за пожара на полигоне в Кировском районе

В МЧС назвали населенные пункты, из которых начали эвакуировать жителей в связи с возгоранием на полигоне в Киевском районе Крыма. Так, эвакуация началась из сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Всего из этих населенных пунктов вывезут 2225 человек.

Отмечается, что эвакуированных жителей временно разместят в школах в селах Первомайское и Кировское. Людям предоставят питание и все необходимое.

19 июля стало известно о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим глава республики Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы «Таврида» перекрыт, а власти приступили к эвакуации жителей сел, расположенных рядом с горящим полигоном. Сам Аксенов возглавил оперативный штаб в связи с ЧС.

Так, на данный момент, сообщили в Минтрансе Крыма, перекрыт участок с 118-го км по 130-й км. Транспорт перенаправлены в объезд через Первомайское и Старый Крым. Также запущены автобусы в объезд через Феодосию.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ранее сообщил, что движение автомобилей по Крымскому мосту происходит по реверсивной схеме.