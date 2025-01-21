В Мексике протестующие сожгли куклу Трампа

В Мехико прошел массовый протест против антимиграционных мер, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Протестующие собрались у американского посольства, где в кульминационный момент митинга сожгли куклу американского лидера, сообщил телеканал NMas.

Участники акции протеста прошли по знаменитой улице Пасео-де-ла-Реформа, скандируя лозунги в защиту прав человека и требуя прекратить дискриминационную политику, которая, по их мнению, негативно сказывается на мигрантах и подрывает отношения между Мексикой и США.

Протестующие выразили недовольство недавними заявлениями Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Мексикой, направлении войск для усиления охраны границы и включении мексиканских наркокартелей в списки иностранных террористических организаций. Они считают эти меры являются крайне агрессивными и угрожающими для мирного сосуществования двух стран.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Дональд Трамп поил гостей на инаугурации вином с русским названием.