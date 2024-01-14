По словам доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, завершение конфликта с Незалежной зависит от политической воли России и Украины. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он добавил, что сроки прекращения зависят от выполнения целей Москвы и Киева.

По мнению ученого, при отсутствии изменений данной позиции ни о каком мире речи быть не может.

Он отметил, что в плане собственных ресурсов Незалежная является более слабой стороной конфликта, поэтому продолжение конфликта зависит от Запада.