В МИД Аргентины раскритиковали предложение о долларизации экономики

Американские доллары должны привлекаться в Аргентину при помощи экспорта, а не жертвой валютного суверенитета. Соответствующее заявление сделал аргентинский министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро, его слова передает издание РИА Новости .

Таким образом министр отреагировал на идею правого кандидата в аргентинские президенты Хавьре Милея о необходимости в долларизации государственной экономики.

В свою очередь, глава аргентинского МИД заявил, что видит способ привлечения американской валюты в экспорте. По его мнению, именно так стоит привлекать доллар в экономику Аргентины, а не ставя на кон суверенитет отечественной валюты, приводит слова министра аргентинское ведомство.

Выборы аргентинского президента состоятся 22 октября.