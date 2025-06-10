Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков высказался о перспективах мирного урегулирования конфликта на Украине, отметив, что не видит искренности в заявлениях представителей киевского режима. Своим мнением глава белорусского внешнедипломатического ведомства поделился в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит агентство «БелТА».

По словам Рыженкова, Белоруссия всегда выступала за развитие диалога между Москвой и Киевом, а также предоставляла возможность стать площадкой для переговоров, однако реальные шаги в сторону мира до сих пор так и не были реализованы со стороны Киева.

«Мы в Беларуси видим, ощущаем, насколько российская сторона готова к мирным переговорам, к решению вопросов в любой момент исторического развития этого конфликта. И на самом деле, если бы это все было в феврале — и расклад по ресурсам, и по территориям, и по людям, что самое главное, был бы совершенно другой. Но на Западе Украину не жалко и украинцев не жалко тоже», — сказал Рыженков.

Глава белорусского МИД также обратил внимание на настроения внутри Европейского союза (ЕС), некоторые страны которого проявляют реваншистские тенденции и стремятся к усилению давления на Россию. Рыженков уточнил, что речь идет о балтийских странах, где за последние несколько лет развились антироссийские и антибелорусские настроения.

Рыженко добавил, что некоторые европейские страны стремятся «задавить» Россию, чтобы не конкурировать с ней. Также, отметил министр, присутствует фактор и обогащения так называемой «верхушки», которой выгоден украинской кризис.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил, чем опасна заморозка конфликта на Украине.