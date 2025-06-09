Мединский объяснил, чем заморозка конфликта на Украине опасна для мира

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сделал заявление в эфире программы Рика Санчеса на RT, указав на кардинальное изменение ситуации вокруг украинского конфликта.

По словам политика, присоединение новых территорий к России создало принципиально иную реальность, которая ограничивает возможности дипломатического урегулирования. Кроме того, Мединский указал на проблемное положение Украины по сравнению с 2022 годом, когда к РФ еще не присоединились некоторые регионы.

«Спустя какое-то время Украина вступит в НАТО, попробует его отвоевать — и это будет конец планеты», — заключил Мединский.

Ранее Мединский рассказал, что Украина сама не смогла подписать мирный договор еще в 2022 году, до развития СВО.