В МИД Эквадора сообщили, что США смогут проводить операции на территории страны

Глава эквадорского МИД Густаво Манрике сообщил, что войска Соединенных Штатов смогут проводить территории в водах страны. По его словам, они будут заниматься борьбой с наркотрафиком, браконьерством, а также, торговлей топливом и людьми. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Кито, его слова передает издание РИА Новости .

Манрике уточнил, что американская сторона не будет размещать войска на территории Эквадора. Он подчеркнул, что США будут только вводить их на короткий отрезок времени и убирать после окончания операции. Глава МИД страны также уточнил, что власти Эквадора будут присутствовать на американских кораблях для сохранения суверенитета и для того, чтобы принимать ключевые решения в ходе этих операций.