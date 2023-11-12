В МИД Израиля заявили, что операция в Газе продолжится даже без международной поддержки

Израиль продолжит добиваться поставленных целей на территории сектора Газа и защищать безопасность государства даже в случае, если международная поддержка этой операции будет прекращена. Соответствующее заявление накануне сделал израильский министр обороны Эли Коэн, его слова передает 14-ый канал. Об этом сообщило издание РИА Новости .

В эфире телевидения Коэн отметил, что наблюдается беспрецедентная поддержка страны от мирового сообщества. Он также подчеркнул, что лидеры десятков государств и главы многих МИД успели нанести визит в Израиль для выражения своей солидарности.

Тем не менее глава израильского МИД заявил, что даже при прекращении поддержки со стороны мирового сообщества, страна будет продолжать операцию для достижения своих целей. Министр уточнил, что этими целями являются: уничтожения ХАМАС и освобождение пленных.

Он также подчеркнул, что государство защищает свою нацбезопасность и граждан как на севере, так и на юге.