В МИД Казахстана сообщили об уходе генконсула РФ после своих слов о русском языке

Казахстанский МИД сообщил об уходе российского генконсула Евгения Боброва после его заявления о русском языке. Об этом сообщило издание orda.kz .

До этого Бобров заявил, что количество русскоязычных школ на территории Казахстана падает, появляется дефицит педагогов, а предмет «Русский язык» был исключен из программы первоклассников.

Представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил, что Бобров после этого заявления более не работает на территории Казахстана. По словам представителя, Бобров «закончил свою дипмиссию».

Смадиянов также подчеркнул, что заявления российского дипломата не являются достоверными. Он указал на данные от Министерства Просвещения, которые гласят, что в большей половине казахстанских школ проводится обучение на русском языке.