В МИД КНР заявили, что БРИКС будет защищать многосторонность

Союз стран БРИКС будет защищать многосторонность и реформу системы глобального управления. Соответствующее заявление сделали в китайском МИД в преддверии саммита БРИКС, передает издание РИА Новости .

Там сообщили, что БРИКС является крайне важной платформой для реализации сотрудничества между странами с формирующимся рынком, а также развивающимися государствами. Союз защищает мультилатерализм и активное продвижение реформы системы глобального управления, сообщили в китайском ведомстве. БРИКС будут добиваться увеличения представленности государств с развивающимся рынком, и усилению их права на голос.

Там также заявили, что объединение уже стало «позитивной, стабилизирующей и конструктивной силой в международных делах».