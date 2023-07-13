В МИД назвали перспективные направления сотрудничества со странами АСЕАН

Россия может эффективно сотрудничать со странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в продовольственной и энергетической сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил многоплановость взаимодействия России со странами региона. Это и новые инициативы в сфере цифровизации экономики, и образовательные проекты.

Лавров подчеркнул, что АСЕАН является фундаментом безопасности в Тихокеанском регионе.

Очередной саммит АСЕАН проходит в Джакарте. У представляющего на нем Россию министра иностранных дел плотный график мероприятий. Так, накануне он уже провел встречи с китайским коллегой Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.