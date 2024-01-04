В МИД ОАЭ объяснили успех по обмену пленными между РФ и Украиной

Посредничество ОАЭ в обмене пленными между РФ и Украиной было обусловлено хорошими взаимоотношениями государства с обеими сторонами. Соответствующее заявление сделал представители МИД ОАЭ на официальном сайте ведомства.

Представители указали на то, что данный обмен стал одним из самых крупных и состоялся благодаря постоянному контакту сторон на высоком уровне. В ведомстве выразили признательность от лица Абу-Даби Москве и Киеву за их сотрудничество и реакцию на усилия Эмиратов по посредничеству в данном диалоге.

Накануне состоялся обмен пленными между РФ и Украиной по формуле «173 на 173». Дополнительно еще более 70 российских бойцов были возвращены на родину в обмен на 5 бойцов украинской бригады «Азов»*.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.