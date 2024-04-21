В МИД Польши не исключили вероятность участия Запада в защите неба Украины

В польском МИД не исключили вероятности участия государств коллективного Запада в защите украинского неба в будущем. Соответствующее заявление сделали авторы портала novinky.cz .

Сообщается, что журналисты направили обращение с соответствующим вопросом в польское министерство. Представители ведомства ответили, что на текущий момент нет решений союзников по охране украинского или израильского воздушного пространства, но такая вероятность не исключается в будущем, передают авторы.

В МИД также добавили, что эффективность противодействия Ирану в ходе атаки на Израиль четко продемонстрировала, принципиальную важность западной поддержки и его участие в защите воздушного пространства.

«В этом отношении положение Украины не отличается», – заявили в ведомстве.

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