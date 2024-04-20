Российские летчики сбросят на позиции ВСУ бомбы с надписями: «За Семена Еремина»

Напомним, вечером в пятницу, 19 апреля, 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.

В ООН прокомментировали случившееся и выступили за скорейшее расследование гибели в зоне СВО корреспондента «Известий» Семена Еремина.

Летчики российских ВКС в зоне СВО в отместку за смерть военкора собираются сбросить на позиции ВСУ особые авиабомбы. Как передает Fighterbomber, на головы украинских боевиков упадут ФАБ-1500 с надписью: «За Семена Еремина».

К настоящему времени на самолеты прикреплены четыре бомбы с соответствующей фразой на корпусе.

20 апреля стало известно, что военный корреспондент Семен Еремин попал под удар украинского FPV-дрона в зоне специальной военной операции во время подготовки репортажа, спасти его не удалось.

Ранее корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что погибший в Запорожской области от взрыва украинского дрона военкор Семен Еремин был творческой личностью, писал музыку и стихи. Также журналист был награжден за свой вклад в освещение СВО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.