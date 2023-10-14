В МИД призвали не забывать о ядерном арсенале Запада, который он может применить против РФ

Заместитель главы российской делегации в комитете Генеральной ассамблее ООН Константин Воронцов заявил о необходимости помнить о том, каким ядерным арсеналом обладают страны Запады.

Об этом Воронцов заявил на заседании первого комитета 14 октября. Его цитируют РИА Новости.

«В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам «стратегическое поражение», вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России», – сообщил замглавы делегации.

Воронцов отметил, что приостановка действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России является полностью обоснованным и вынужденным шагом.

О том, что российская сторона приостанавливается участие в ДСНВ, президент Владимир Путин сообщил 21 февраля в послании Федеральному собранию. 28 февраля США была передана официальная нота о приостановке договора.

27 февраля 2022 года, через три дня после начала специальной военной операции на Украине, Путин объявил о подготовке к особому боевому дежурству сил сдерживания. Как отметил российский лидер, такие меры направлены на недопущения втягивания в конфликт «третьих лиц».

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. К одним из главных ее целей Путин отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В мире ядерным оружием владеют США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР. Ядерная программа разрабатывается в Иране. По данным МАГАТЭ, в стране действуют ядерные объекты с различным объемом ядерного топлива.