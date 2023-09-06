В МИД РФ дали оценку диалогу с США по контролю над вооружениями

Замглавы российского МИД Сергей Рябков оценил диалог с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями, как непостоянный и несистематический. Его слова передает издание «Коммерсантъ» .

Рябков рассказал журналистам, что на данный момент, диалог с американской стороной является «спорадическим и несистематическим».

Он также указал на то, что ответственность за подобное качество диалога лежит именно на американской стране. Рябков отметил, что не верит потенциальной смены ситуации в положительную сторону в ближайшее время.

Недавно Рябков сообщал об отсутствии нарушений ДНЯО из-за российского ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Он также заявил о том, что критика подобного решения от Запада «не может не вызывать недоумения».