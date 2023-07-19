В МИД РФ назвали фейками слухи о переговорах России и США по Украине
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Россия не ведет никаких переговоров с США по Украине, как это было представлено в некоторых американских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Она считает, что такие вбросы в западные средства массовой информации производятся специально, чтобы «раскачать нас изнутри».
Захарова предположила, что подобные фейки будут распространяться и дальше.
Ранее в NBC News появилась информация о том, что глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров в апреле встречался с бывшими чиновниками США, чтобы обсудить основу будущих переговоров.