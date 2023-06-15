В МИД РФ назвали количество стран, желающих присоединиться к БРИКС
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что количество стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС, достигло уже почти двух десятков. При этом список претендентов продолжает расти.
По мнению дипломата, это свидетельствует о все возрастающем влиянии БРИКС на международной арене.
В самой организации продолжают обсуждать критерии вступления в нее новых членов. В БРИКС озабочены тем, чтобы был сохранен консолидированный формат, заданный странами-основателями.
Вчера о своем желании стать членом организации заявил Египет, которого привлекает возможность международных расчетов в национальной валюте. Россия заявку Каира поддержала.