В МИД РФ назвали количество стран, желающих присоединиться к БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что количество стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС, достигло уже почти двух десятков. При этом список претендентов продолжает расти.

По мнению дипломата, это свидетельствует о все возрастающем влиянии БРИКС на международной арене.

В самой организации продолжают обсуждать критерии вступления в нее новых членов. В БРИКС озабочены тем, чтобы был сохранен консолидированный формат, заданный странами-основателями.

Вчера о своем желании стать членом организации заявил Египет, которого привлекает возможность международных расчетов в национальной валюте. Россия заявку Каира поддержала.