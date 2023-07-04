В МИД РФ не видят оснований для продления зерновой сделки

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о том, что нет оснований для продления зерновой сделки после 17 июля, учитывая текущую позицию Запада.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. В МИД РФ подчеркнули, что не видят от Запада заинтересованности в выполнении условий России по сделке. В частности, отсутствует реакция по подрыву аммиакопровода, а также политики ЕС высказывались о невозможности ослабления санкций в отношении нашей страны.

Сейчас Россия прилагает все необходимые усилия для того, чтобы суда, участвующие в зерновой сделке, могли покинуть Черное море до указанной даты – 17 июля. Однако, с учетом отсутствия согласия со стороны Запада и отсутствия активного вмешательства со стороны ООН, продление сделки становится нецелесообразным.

Напомним, что зерновая сделка была заключена с участием нескольких стран и предусматривала экспорт значительного объема зерна из Украины через Черное море. Однако в свете текущих политических и экономических обстоятельств, таких как санкции и напряженные отношения между Россией и некоторыми западными странами, продление сделки становится сомнительным.