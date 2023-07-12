В МИД РФ обозначили роль Украины для НАТО

Украина выполнит роль расходного материала в гибридной войне с РФ, которую развязали НАТО. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ, которое можно наблюдать в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В МИД заявили, что НАТО взял курс на эскалацию ситуации и наобещал Украине обеспечивать ее новым оружием для продления конфликта.

Там отметили, что альянс по прежнему придерживается «провокационной политики расширения» и «раскручивает спираль милитаризации» для того, чтобы обеспечить себе превосходство. В МИД заключили: именно ради этого альянс «НАТОизирует» Украину.

Там также указали на факт создания совета НАТО-Украина, который подтверждает «Бухарестскую формулу» от 2008 года, по которой Украина станет членом альянса, но опять неизвестно, когда.