В МИД РФ ответили на заявление США о безопасности снарядов с ураном
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Американское правительство либо врет, либо показывает свою глупость, когда заявляет о безопасности снарядов с обедненным ураном, переданных ранее Киеву. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих социальных сетях.
Захарова заявила, что всем хорошо известно об опасности, которую несет обедненный уран и его радиоактивная пыль. Она отметила, что подобные снаряды опасны как для людей, так и для природы. Она также напомнила, что в местах применения подобного оружия, всегда отмечался рост онкологических заболеваний.
Захарова подчеркнула, что подтвердили это сами солдаты НАТО, когда воспользовались снарядами, содержащими обедненный уран, во время агрессии альянса против Югославии.
«Что это: вранье или глупость?» — задается вопросом дипломат.