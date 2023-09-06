В МИД РФ ответили на заявление США о безопасности снарядов с ураном

Американское правительство либо врет, либо показывает свою глупость, когда заявляет о безопасности снарядов с обедненным ураном, переданных ранее Киеву. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих социальных сетях .

Захарова заявила, что всем хорошо известно об опасности, которую несет обедненный уран и его радиоактивная пыль. Она отметила, что подобные снаряды опасны как для людей, так и для природы. Она также напомнила, что в местах применения подобного оружия, всегда отмечался рост онкологических заболеваний.

Захарова подчеркнула, что подтвердили это сами солдаты НАТО, когда воспользовались снарядами, содержащими обедненный уран, во время агрессии альянса против Югославии.