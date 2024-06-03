В МИД РФ поздравили Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
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Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
После подсчета около половины бюллетеней кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Шейнбаум набирала более 57% голосов. Она сообщила, что ее главный оппонент Сочитль Гальвес от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику» уже поздравила ее с победой. Гальвес к этому моменту набирала менее 30% голосов.
Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также сообщил о победе Шейнбаум.
Клаудия Шейнбаум станет первой в истории Мексики женщиной-президентом.
Шейнбаум 62 года, она обладатель Нобелевской премии мира за деятельность в сфере экологии. Считается, что она будет продолжать независимый курс нынешней администрации. Шейнбаум в предвыборных выступлениях предпочитала обходить тему России.