В МИД РФ поздравили Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

После подсчета около половины бюллетеней кандидат от проправительственной коалиции «Продолжим вместе творить историю» Шейнбаум набирала более 57% голосов. Она сообщила, что ее главный оппонент Сочитль Гальвес от оппозиционного альянса «Сила и сердце за Мексику» уже поздравила ее с победой. Гальвес к этому моменту набирала менее 30% голосов.

Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также сообщил о победе Шейнбаум.

Клаудия Шейнбаум станет первой в истории Мексики женщиной-президентом.

Шейнбаум 62 года, она обладатель Нобелевской премии мира за деятельность в сфере экологии. Считается, что она будет продолжать независимый курс нынешней администрации. Шейнбаум в предвыборных выступлениях предпочитала обходить тему России.