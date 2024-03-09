В МИД РФ призвали Канаду снести все памятники нацистам в стране

Представители российского МИД заявили, что лучшим доказательством серьезности намерений канадского руководства дистанцироваться от нацистского прошлого Украины стала бы ликвидация оставшихся в Канаде монументов нацистам. Соответствующее заявление представители внешнеполитического ведомства сделали в официальных социальных сетях .

В посте заявляется, что произошедший накануне снос памятника дивизии СС «Галичина» в городе Оквилл стал первым шагом канадского правительства к ликвидации нацистского наследия в государстве.

Дипломаты также указали, что снос остальных подобных мемориалов в Канаде мог бы стать доказательством серьезных намерений Оттавы в отстранении от нацистского прошлого Украины.

Информация о сносе памятника появилась 8 марта. Журналисты отметили, что мемориал был установлен в 1988 году и с того времени регулярно подвергался актам вандализма.