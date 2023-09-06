В МИД РФ прокомментировали слова секретаря СНБО о третьей мировой войне

Тот накануне заявил, что гибридная третья мировая война продолжается уже некоторое время, а сейчас вступила в активную фазу. Также Данилов подчеркнул, что «все сложнее», чем просто выяснение отношений между Россией и Украиной.

«Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», – написала Захарова в соцсетях.

Дипломат считает, что осознание того, что они являются всего лишь инструментом, вызвало у киевских властей такую истерику.