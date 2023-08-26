В МИД РФ прокомментировали военно-техническое сотрудничество с Ираном

В российском МИД сообщили о том, что в военно-техническом сотрудничестве между Россией и Ираном нет никаких изменений, и оно продолжается. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, его слова передает издание РИА Новости .

Рябков сообщил, что сотрудничество между странами является законным и полностью подходит, как под российские, так и под иранские международные обязательства.

Дипломат заявил, что попытки политизировать это сотрудничество со стороны недружественных стран происходят постоянно. Несмотря на это, он заявил, что стороны не дадут этому повлиять на совместную работу. Рябков также заявил, что и РФ, и Иран являются независимыми странами, которые не станут подчиняться Соединенным Штатам.

Таким образом он ответил на вопрос, удалось ли российской стороне получить какие-либо заверения от Ирана насчет продолжения ВТС на фоне предложения Вашингтона Тегерану о снижении сотрудничества с Москвой.