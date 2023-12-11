В МИД РФ прорабатывается решение о трибунале для украинского руководства
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В данный вопрос прорабатывается вопрос по формату трибунала над украинским руководством. Соответствующее заявление сделал посол российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передает телевизионный канал СТВ.
Представитель дипломатической миссии заявил, что правительство Украины должно понести наказание за свои действия, и уточнил, что формат данного наказания остается политическим вопросом. По словам посла, чем ближе окончание российской СВО на территории Украины, тем быстрее российские политики сойдутся во мнении о том, в каком формате должен проходить трибунал.
Он также заявил о том, что мировое сообщество должно определиться, в каком суде состоится данный процесс.