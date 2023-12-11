В МИД РФ прорабатывается решение о трибунале для украинского руководства

В данный вопрос прорабатывается вопрос по формату трибунала над украинским руководством. Соответствующее заявление сделал посол российского МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передает телевизионный канал СТВ .

Представитель дипломатической миссии заявил, что правительство Украины должно понести наказание за свои действия, и уточнил, что формат данного наказания остается политическим вопросом. По словам посла, чем ближе окончание российской СВО на территории Украины, тем быстрее российские политики сойдутся во мнении о том, в каком формате должен проходить трибунал.

Он также заявил о том, что мировое сообщество должно определиться, в каком суде состоится данный процесс.