Переговоры – это единственный вариант завершения конфликта на территории Украины, но РФ будет проводить их только с «хозяевами» украинских «марионеток». Соответствующее заявление сделал посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с телевизионным каналом CTV .

В эфире он заявил о том, что конфликт в обязательном порядке кончится мирными переговорами. Тем не менее дипломат подчеркнул невозможность проведения данного диалога с украинскими властями. Мирошник указал на то, что ранее киевские власти самостоятельно признавались в том, что они лишь выполняют приказ. Представитель ведомства заявил, что переговоры должны проводиться с другими людьми.

Мирошник также добавил, что до сих пор коллективный Запад не демонстрирует какого-то желания договориться. По словам дипломата, условия для переговора появятся, когда у спонсоров кончатся средства, а украинский народ поймет, что его нынешняя власть уже не является украинской.