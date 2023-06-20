В МИД РФ сообщили, когда Россия выйдет из зерновой сделки

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, когда Россия выйдет из зерновой сделки. Заместитель главы ведомства Сергей Вершинин заявил, что 18 июля станет последним днем действия соглашения. Его цитируют РИА Новости.

«У нас продолжаются контакты, рабочие в том числе. Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», – сказал Вершинин.

Несмотря на это, отрицать новый раунд переговоров и консультаций с ООН по черноморской инициативе Вершинин не стал.

18 мая официальные представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила продление черноморской сделки на 120 дней. Ранее о том, что Россия согласилась продолжить сотрудничество по этому соглашению, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Впервые зерновая сделка, или, как ее принято называть «продуктовая сделка», была заключена 22 июля 2022 года между Москвой, Киевом, Стамбулом и ООН. В ее рамках предлагалось беспрепятственно вывозить из украинских портов зерно нуждающимся странам.

Как отметил президент России Владимир Путин, условия России в рамках этого соглашения никто не выполняет, поэтому глава государства ранее заявил о нецелесообразности участия в ней.