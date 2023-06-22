В МИД РФ заявили, что Макрон будет нежеланным гостем на саммите БРИКС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что присутствие президента Франции Эммануэля Макрона на саммите БРИКС будет неуместным.

Странно было бы видеть на форуме главу государства, проводящего настолько враждебную политику в отношении России и настаивающего на международной изоляции нашей страны, отметил Рябков.

Позиция России передана принимающей стороне – ЮАР. Окончательное решение в любом случае будет за хозяевами саммита, но они обязаны провести консультации с остальными членами организации.

Ранее стало известно, что Макрон обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой разрешить ему присутствовать на саммите.