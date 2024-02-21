В МИД РФ заявили о мерах в случае изъятия Киевом российских активов

РФ примет ответные меры, если украинское руководство примет решение о конфискации ее активов. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с информагентством РИА Новости .

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что любая попытка отчуждения собственности РФ, находящейся на территории недружественных государств – нелегитимна и является воровством имущества РФ. Таким образом он прокомментировал решение Рады изъять собственности РФ в виде 2-х самолетов Ан-148.

Дипломат также заявил, что ведомства в нынешний момент рассматривает все возможные варианты защитить законные права и интересы при конфискации активов. Не исключается применение ответных мер и вариантов судебного обжалования, предупредил он.

Галузин также заявил, что соответствующее решение будет приниматься исходя из позиции собственников, чьи активы будут изыматься.