РФ намерена наладить тесное партнерство со странами «Большой двадцатки» в период своего председательства в БРИКС. Целью данного контакта является укрепление голоса государств Глобального Юга и Востока. Соответствующее заявление сделали представители российского Министерства иностранных дел на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении представителей говорится, что за время своего председательства в союзе стран, РФ собирается наладить тесное партнерство с G20 и достичь кумулятивного эффекта, а также укрепления голоса для государств Глобального Юга и Востока.

Россия выступает в качестве председателя союза стран БРИКС с 1 января 2024 года.