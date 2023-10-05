В МИД РФ заявили о попытке США подорвать российское председательство в «ядерной пятерке»

Российская сторона воспринимает ситуацию с задержкой виз, как попытку Соединенных Штатов подорвать председательство России в «ядерной пятерке». Соответствующее заявление сделали в российском МИД, сообщает издание «Коммерсантъ» .

В российском ведомстве заявили, что ситуация с задерживающимися визами является вопиющей. При этом, американские дипломаты в Москве заверяют, что Штаты серьезно относятся к обязательствам, как страны, принимающей другие государства ООН. В посольстве Соединенных Штатов также заявили, что страна каждый год выдает «сотни виз» представителям российской дипломатической миссии.

Недавно замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил, что РФ требует запуска арбитража в отношении Штатов на фоне невыдачи виз двум дипломатам из России.