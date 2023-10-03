Несмотря на западную попытку надломить РФ при помощи Украины, все цели и задачи, стоящие перед СВО на территории Украины, будут выполнены. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российской делегации Константин Воронцов во время заседания Генассамблеи ООН. Слова дипломата передает издание РИА Новости .

Воронцов считает, что коллективный Запад предпринимает попытку «реанимировать однополярное мироустройство». В ответ на это, он заявил, что у него ничего не получится. Дипломат напомнил Западу, что 30 сентября прошлого года, миллионы жителей бывших украинских территорий приняли решение стать частью российского государства. Воронцов подчеркнул, что ни Запад, ни Украина не смогут «сломить волю» жителей новых регионов.

Он завершил выступление, напомнив Западу, что задачи СВО будут выполнены.