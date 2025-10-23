В МИД РФ жестко отреагировали на недопуск российских паралимпийцев к Играм-2026

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала дискриминацией и проявлением нацизма запрет российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх. Такое заявление она сделала в своем комментарии спортивному изданию "СЭ".

Причиной для заявления стало решение, обнародованное Международным паралимпийским комитетом (МПК) 23 октября. Согласно этому решению, российские спортсмены не смогут участвовать в предстоящих Играх из-за невозможности пройти квалификационный отбор.

Захарова назвала это решение ярким примером нацизма.

«Нацизм», – сказала дипломат, комментируя ситуацию.

Зимняя Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревнований будет разыграно 79 комплектов медалей в шести различных спортивных дисциплинах. Решение о допуске или недопуске российских спортсменов остается на усмотрение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, Международного союза биатлонистов и Всемирной федерации керлинга.