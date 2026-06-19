В Лосино-Петровском построят школу с творческим центром и ИТ-зоной

В жилом комплексе «Лукино-Варино» городского округа Лосино-Петровский построят новую школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест, где обустроят творческие студии, зоны ИТ и Центра детских инициатив, а также библиотеку с информационным центром. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании также появятся актовый и спортивный залы, пищевой блок с обеденным залом и медицинский блок. В учреждении будут работать 112 специалистов. Трехэтажное здание площадью более 15 тыс. кв. м возводят в рамках региональной госпрограммы, направленной на развитие социальной инфраструктуры.

Застройщиком и техническим заказчиком выступает ГКУ «Дирекция заказчика капитального строительства», генеральным подрядчиком — АО «АВТОБЫТДОР». Инспекторы Главгосстройнадзора контролируют ход проведения работ, стройготовность объекта достигла 80%. На площадке работают 280 специалистов и восемь единиц техники. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.