В Коломне пройдет лекция о творчестве фламандского художника Питера Пауля Рубенса

В субботу, 27 июня, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится лекция, посвященная творчеству фламандского художника Питера Пауля Рубенса, под названием «Король живописцев и живописец королей». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Живописец, рисовальщик, архитектор, дипломат и коллекционер является символом барокко, его творчество оказало влияние на развитие европейской живописи, уточили в ведомстве. В качестве спикера выступит научный сотрудник музея Юлия Зимина. Она расскажет посетителям о жизненном и творческом пути художника, а также о том, как он покорил всю Европу. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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