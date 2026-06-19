Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 27 парках

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, жители Подмосковья старше 18 лет смогут проверить здоровье в 27 парках в рамках акции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы стремимся сделать диагностику максимально доступной для жителей. Формат выездных обследований в парках позволяет проверить здоровье без предварительной записи и посещения поликлиники», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пациенты смогут получить первичную оценку состояния здоровья, а также рекомендации от врачей. В случае необходимости их направят в поликлинику по месту прикрепления для прохождения углубленной диагностики. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Узнать результаты обследования можно будет в личном кабинете на региональном портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.