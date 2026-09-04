Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT , что киевский режим принципиально отказался от проведения выборов на Украине. По ее словам, власти в Киеве осознают, что народ не поддерживает действующего президента, и потому предпочли отменить голосование.

На полях Восточного экономического форума Мария Захарова в беседе с корреспондентом RT Изабеллой Блумберг прокомментировала внутриполитическую ситуацию на Украине. Дипломат заявила, что киевские власти, ориентируясь на Запад в вопросах демократии, в итоге отказались от выборов как таковых.

«Сделали все для того, чтобы буквально отменить выборы», — отметила Захарова.

Представитель МИД отметила, что решение об отказе от голосования связано с опасениями действующей власти проиграть. По мнению Захаровой, украинский народ разочарован в руководстве страны и осознает, что его обманули, а действия властей затянули государство в пучину безумия. Граждане не поддерживают курс нынешнего президента, и именно этим, по словам дипломата, объясняется стремление киевского режима избежать выборов любой ценой.

Ранее на Украине неоднократно поднимался вопрос о переносе или отмене выборов на фоне военного положения. Заявление Захаровой прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о легитимности украинской власти в международном сообществе.