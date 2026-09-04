Последний человек на планете: психолог назвала точный маркер, когда пора искать новую любовь

Вы пережили разрыв, но до сих пор не уверены, стоит ли открывать сердце заново? Психолог Сильвия Конгост заявила, что ключевой маркер готовности к новым отношениям — это не слезы и не одиночество, а момент, когда вы с абсолютной уверенностью понимаете: к бывшему вы не вернетесь, даже если он или она окажется последним человеком на Земле. Об этом сообщает El Economista.

Испанский психолог в интервью изданию El Economista напомнила, что после расставания каждый человек неизбежно проходит через пять классических этапов: отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. Только на финальной стадии, по мнению специалистки, появляется настоящая внутренняя готовность искать нового партнера. До этого момента все попытки завязать отношения будут лишь попытками заткнуть душевную дыру или вернуть утраченное.

Но как распознать этот момент? Конгост дает четкий тест: если вы думаете о человеке, с которым расстались, и при этом ни капли не сомневаетесь, что не согласились бы на воссоединение даже в самой безвыходной ситуации — значит, рана затянулась. Психолог подчеркивает, что эмоциональная боль после разрыва неизбежна, но это временное состояние. И как только она перестает быть острой, как только вы снова способны радоваться мелочам, чувствовать надежду и видеть перспективы — это сигнал.



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