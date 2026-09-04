Крупнейший ти-рекс оставил ученым редкую улику: древний хищник умудрился сломать ребро

Найденные окаменелости помогли ученым изучить травму крупнейшего известного тираннозавра по прозвищу Скотти, пишет Popular Science. Этот ти-рекс жил около 66 млн лет назад, достигал примерно 4 метров в бедре и мог весить до 9 тонн.

Особый интерес вызвало одно ребро Скотти: в нем сохранились следы мягких тканей, что почти не встречается в палеонтологии. Исследователи из Ок-Риджской национальной лаборатории в штате Теннесси использовали нейтронную съемку, чтобы рассмотреть кость и минерализованные кровеносные сосуды, не повреждая редкий образец.

По словам физика Маурисио Барби из Университета Реджайны, такая находка похожа на выигрыш в лотерею: в ребре обнаружили обширную сеть сосудов, которую раньше не видели в окаменелости.

Ученые считают, что ребро было сломано, вероятно, во время схватки с другим динозавром. После травмы богатая железом кровь покрыла поврежденную область, а организм начал формировать мелкие сосуды для заживления. Но восстановиться Скотти, по-видимому, не успел.

Вероятно, тираннозавр погиб в соленом болоте, где условия замедлили разложение и помогли тканям окаменеть. Авторы считают, что нейтронная съемка вместе с рентгеном и другими методами позволит лучше изучать редкие следы мягких тканей у динозавров.