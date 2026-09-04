Замглавы Красногорска провела встречу с жителями на улице Королева

Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова встретилась с жителями на улице Королева и обсудила вопросы благоустройства. В центре внимания оказались обновление детской площадки и организация парковочного пространства.

На площадке у дома №9 уже демонтировали старый верхний слой резинового покрытия. На следующей неделе подрядчик приступит к укладке нового покрытия. Работы включили в план на этот год после обращений жителей.

Параллельно в этом районе продолжается работа по благоустройству дворов. На Южном бульваре в этом году модернизировали асфальтовое покрытие. Теперь специалисты рассмотрят нанесение парковочной разметки. Этот вопрос также взят в работу и находится под контролем.