В 12 округах Подмосковья провели ремонт светофоров

За неделю специалисты Мосавтодора провели ремонт двух пешеходных и 12 дорожных светофоров на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы прошли в Щелково. Там дорожники восстановили работоспособность вызывной кнопки пешеходного светофора в деревне Серково и отремонтировали дорожный светофор в деревне Ново. Кроме того, на Каширском шоссе в селе Ям под Домодедово починили вызывную кнопку.

Еще 11 дорожных светофоров типа Т-7 и Т-1 отремонтировали на улице Колхозной в Люберцах, улице Горки Киовские в Лобне, улице Ленина в Озерах, улице 1-й Волоколамской в Дедовске, улице Чернышевского в Серпухове. Помимо этого, работы прошли на проспекте Победы и улице Академика Белова в Ступине, улице Железнодорожной в Ивантеевке, улице Горяева в поселке городского типа Удельная Раменского округа и на дорогах поселке городского типа Отрадное в Красногорске и в селе Новый Быт в Чехове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.