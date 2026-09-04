Первая в новом учебном году встреча Клуба директоров школ прошла в Московской области

Первая в новом учебном году встреча Клуба директоров школ прошла в Подмосковье на базе гимназии им. Е. М. Примакова. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования Подмосковья Анна Гребцова, президент клуба — директор гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе, а также дургие представители министерства и руководители школ.

В ходе встречи участники обсудили инфраструктуру школ, их технологическое оснащение, а также безопасность и комфорт учащихся.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в гимназии им. Примакова.