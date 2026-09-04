Первая в новом учебном году встреча Клуба директоров школ прошла в Московской области
В Подмосковье провели встречу Клуба директоров областных школ
Фото: [Министерство образования МО]
Первая в новом учебном году встреча Клуба директоров школ прошла в Подмосковье на базе гимназии им. Е. М. Примакова. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования Подмосковья Анна Гребцова, президент клуба — директор гимназии им. Е. М. Примакова Майя Майсурадзе, а также дургие представители министерства и руководители школ.
В ходе встречи участники обсудили инфраструктуру школ, их технологическое оснащение, а также безопасность и комфорт учащихся.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил торжественную линейку в гимназии им. Примакова.