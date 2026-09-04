Объем инвестиций в строительство нежилых объектов на сопровождении ЦСС Подмосковья увеличился в 3,6 раза

Объем инвестиций в строительство нежилых объектов, которые находятся на сопровождении Центра содействия строительству Подмосковья, увеличился в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В августе в регионе ввели свыше 130 нежилых объектов, введенных при сопровождении ЦСС. В их строительство было инвестировано ₽55 млрд, что превысило прошлогодний показатель.

За месяц ввели 612 тыс. кв. метров новых производств, складов, торговых и других объектов. Это примерно на 75% больше, чем в августе 2025 года. Также увеличилось число новых рабочих мест — оно составило 2,9 тыс.

«Для инвестора важны не только площадка и меры поддержки, но и то, насколько быстро и понятно можно реализовать строительный проект. Поэтому удобная система сопровождения инвестиционных проектов стала одним из конкурентных преимуществ Подмосковья», — отметил министр Правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Валентин Набиков.

В августе разрешения на строительство получили более 135 объектов на сопровождении ЦСС. В их реализацию будет инвестировано ₽23 млрд. Будет построено 254 тыс. кв. метров недвижимости. Ввод объектов позволит создать 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.