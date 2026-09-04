Свыше 100 выпускников Подмосковья получили выплаты за высокие результаты на ЕГЭ

В Подмосковье выплаты за успехи на ЕГЭ в размере ₽100 тыс. получили 119 выпускников. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Получить выплату могут ребята, которые набрали максимальное количество баллов как минимум по двум предметам.

В этом году в регионе был зафиксирован 1021 стобалльный результат. Два выпускника — Алексей Майоров из Павловского Посада и Анастасия Косякова из Орехово-Зуева — стали 400-балльниками. Десять человек набрали по 300 баллов.

Учителя, которые подготовили двух и более стобалльников, также получат поощрение в размере ₽150 тыс.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил мультистобалльников Подмосковья с отличными результатами на ЕГЭ.