Слив данных о ПВО в Анапе обернулся для местного жителя пожизненным сроком

Курортный город Анапа оказался в центре шпионского скандала — 20-летний местный житель, мечтавший присоединиться к украинским боевикам, собрал и передал Киеву секретные сведения о дислокации российских систем ПВО, и теперь его дело с грифом «госизмена» ушло в суд, где ему грозит долгий тюремный срок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению резонансного уголовного дела в отношении молодого человека из Анапы, которого обвиняют в государственной измене. В прокуратуре Краснодарского края фигуранту вменяют сразу четыре статьи Уголовного кодекса, включая знаменитую 275-ю — «государственная измена». Следствие считает, что парень добровольно встал на путь предательства, руководствуясь не идейными соображениями, а желанием выехать за границу и даже повоевать на стороне противника.

По версии обвинения, в период с 1 августа по 6 ноября 2025 года анапчанин заполнил анкету на вступление в террористическую организацию, после чего вел переписку с ее представителем, который поручил ему искать средства для выезда за рубеж. Кандидатуру молодого человека рассматривали для участия в боевых действиях на стороне украинских формирований. Однако параллельно он выполнял другую задачу: собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о расположении объектов ПВО на территории региона. Именно эти данные и стали основой для обвинения в госизмене.



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